رياضة | النجوم يصدم الحضري قبل مواجهة الزمالك

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رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم إف سي بقيادة أحمد سامي المدير الفني، منح عصام الحضري حارس مرمى الفريق، شارة القيادة بالفترة المقبلة.

وفضل الجهاز الفني استمرار محمود فتح الله مدافع الفريق قائدًا داخل الملعب خلال الفترة المقبلة، بسبب خبرته مع الفريق منذ بداية الموسم.

وكان الحضري، يُمني النفس بالحصول على شارة القيادة، عقب انتقاله لصفوف الفريق لمدة 6 أشهر قادمًا من الإسماعيلي، خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

ويستعد النجوم لمواجهة الزمالك، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 45 نقطة 2- بيراميدز 42 نقطة 3- الأهلي 36 نقطة 4- مصر المقاصة 30 نقطة 5- المقاولون العرب 28 نقطة 6- الإنتاج الحربي 28 نقطة 7- المصري البورسعيدي 26 نقطة 8- طلائع الجيش 25 نقطة 9- سموحة 25 نقطة 10- حرس الحدود 24 نقطة 11- الإسماعيلي 23 نقطة 12- الجونة 22 نقطة 13- الداخلية 21 نقطة 14- إنبي 21 نقطة 15- النجوم 21 نقطة 16- الاتحاد السكندري 21 نقطة 17- وادي دجلة 20 نقطة 18- بتروجت 18 نقطة

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