رياضة | تدريبات تأهيلية لـ"فتحي وأزارو ومروان" في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات تأهيلية لـ"فتحي وأزارو ومروان" في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واصل الثلاثي أحمد فتحي ووليد أزارو ومروان محسن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الخميس على ستاد مختار التتش بالجزيرة.
وأدى الثلاثي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب في إطار برنامجهم التأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث قطعوا شوطا كبيرا من تنفيذه والعودة للتدريبات الجماعية.
ويعاني فتحي من مزق في العضلة الأمامية، فيما يعاني أزارو من قطع في الضمة، بينما يعاني مروان من شد في العضلة الأمامية.
خصص الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة ترفييهة للاعبي الفريق الأحمر على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الخميس والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.
وحرص لاسارتي على تنفيذ هذه الفقرة لتخفيف الضغط على اللاعبين، وللتغلب على الإجهاد في ظل خوض الفريق لعدة مباريات في فترة زمنية قصيرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود غدا الجمعة في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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