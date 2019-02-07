رياضة | إيمري يكشف عن موعد مشاركة دينيس سواريز مع أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيمري يكشف عن موعد مشاركة دينيس سواريز مع أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن موعد مشاركة مواطنه دينيس سواريز، المنضم مؤخرًا لصفوف الجانرز على سبيل الإعارة من نادي برشلونة الإسباني.

وقال إيمري خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة هدرسفيلد تاون: "لقد تكيف معنا وأيضا يوم الأحد لعب 25 دقيقة ، في الأيام الأولى معنا لم يكن ادائه جيد، لقد عمل هذا الأسبوع بمفرده مع مدربينا وأيضاً بالأمس واليوم ايضا يعمل، أفضل من الأسبوع الماضي. آمل أن يستمر في التحسن كل يوم".

وواصل: "يستطيع أن يُظهر في المباريات القادمة كيف يمكنه مساعدتنا ، أفضل من المباراة الأولى ضد مانشستر سيتي".

وأكمل: "على الخروج المبكر لميسلنتات ؟ لقد كنت أعمل معه لمدة ثمانية أشهر. علاقتي به جيدة، عندما وصلت إلى هنا جاء الاعبون شباب بسببه. لديه استطلاعية جيدة للغاية، لقد عملت بشكل جيد معه وبعدها خرج من النادي لا أعرف كل شيء لكن أحترمه واحترم النادي، أتمنى له حظا سعيدا في مستقبله".