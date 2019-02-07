رياضة | إيمري: مواجهة هدرسفيلد ستحدد موقفنا في البريميرليج

أكد أوناي إيمري، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي، أن رحلة فريقه لمواجهة نظيره هدرسفيلد تاون ستكون صعبه، وأن كل مباراة صعبة وستلعب لإمكانية الاستمرار في الدوري الممتاز.

وقال إيمري خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة هدرسفيلد: "النتيجة الأخيرة لم تكن جيدة ، لكن مع مدربهم الجديد ، أنا متأكد من أنهم سيلعبون يوم السبت بطموح كبير وأداء".

وأضاف: "لديهم لاعبون جيدون، تنظيم جيد. يندفعون كثيرا. أنا أعلم أنه صعب، كل مباراة خارج ملعبنا تمثل تحديًا جديدًا ، ولكنها أيضًا فرصة كبيرة جدًا لأخذ النقاط الثلاث والاستمرار في طريقنا".

وواصل: "هل على ارسنال أن يبقى هادئًا ضد الخصوم المنضبطين ؟ منظومتهم تعتمد على الذهاب للخصم، هم سيذهبون للضغط العالي، وسيبنون من الخلغ بتنظيم جيد وبتدرج من الخطوط بشكل ممتاز، لن يكونوا متموقعين في مناطق عميقة دفاعيًا، هم آتون للتقدم وعمل الثنائيات في الملعب ضدنا".

وتابع: "نحن نعمل على ذلك، ونحتاج للتحسن في طريقة عملنا بشكل افضل. كيف يمكننا عمل ذلك ضد فريق يدفعنا لمناطقنا أكثر ويضغط بشكل عالي".