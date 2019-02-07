كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يرصد 3 مدافعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يركز كل جهوده بشأن تدعيم الفريق على التعاقد مع مدافع من طراز مميز.ووفقًأ لما ذكرته "MEN" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد وضع تحت أنظاره 3 مدافعين لضم أحدهم في الميركاتو الصيفي المقبل، وهم خاليدو كوليبالي من نابولي - ميلان سكرينيار من إنتر ميلان - وجواكيم انديرسين من سامبدوريا.
ويعاني اليونايتد من العديد من المشاكل في خط دفاعه، في ظل تراجع مستويات بعض اللاعبين وماعاناة البعض الآخر من تكرار الإصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | مانشستر يونايتد يرصد 3 مدافعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.