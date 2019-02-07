رياضة | مران الأهلي.. جلسة لـ"لاسارتي" مع الجهاز المعاون وهشام محمد ينتظم في التدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي.. جلسة لـ"لاسارتي" مع الجهاز المعاون وهشام محمد ينتظم في التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع معاونيه قبل انطلاق مران الفريق الأحمر اليوم الخميس على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

وحرص لاسارتي خلال هذه الجلسة على التحدث مع معاونيه حول مباراة الغد أمام حرس الحدود، والخطة التي سيضعها لعبور هذه المباراة.

انتظم هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الأحمر، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وغاب هشام عن مران الأهلي بالأمس بسبب معاناته من نزلة معوية أبعدته أيضا عن مباراة الأهلي الأخيرة أمام إنبي والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وأدى هشام تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الخميس.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود غدا الجمعة في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.