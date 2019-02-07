رياضة | بانسيه يعلن تعاقده مع يونيون سبورتيف البوركيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بانسيه يعلن تعاقده مع يونيون سبورتيف البوركيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البوركيني أريستد بانسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن تعاقده مع نادي يونيون سبورتيف البوركيني لمدة 6 أشهر مقبلة.

وجاء تعاقد بانسيه، عقب إعلانه فسخ عقده مع المصري البورسعيدي بالتراضي، وذلك بعدما تنازل اللاعب عن مستحقاته المتبقية، وكذلك تنازله عن كل الشكاوى التي قدمها ضد النادي البورسعيدي، مع حصول اللاعب على الاستغناء الخاص به.

وكان بانسيه امتنع عن العودة إلى المصري، أكثر من مرة وخاصةً بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس، ورفض العودة للفريق مرة أخرى، بالرغم من مطالبة إيهاب جلال المدير الفني، له بالعودة إلا أن جميه المحاولات باءت بالفشل والرحيل بصفة رسمية.