رياضة | مدرب أرسنال السابق يُفاضل بين أربعة عروض تدريبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب أرسنال السابق يُفاضل بين أربعة عروض تدريبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت اقرير صحفية بريطاية، إلى اقتراب عودة المدير الفني الفرنسي الشهير آرسين فينجر، لعالم الساحرة المستديرة مرة أخرى في فترة قريبة قادمة. ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المدرب السابق لفريق آرسنال سيحسم قرار التدريب خلال الشهر القادم، مدرب أرسنال السابق لديه عروض من أربعة أندية مختلفة. الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن هذه العروض، لكن كمدير رياضي، بالإضافة لعرض كمدير فني لأحد المنتخبات، بجانب عرضين من ناديين كبيرين في أوروبا، دون الكشف عنهما.

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