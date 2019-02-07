كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يجهز مفاجأة لـ"النجوم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك الدفع بعبدالله جمعة في مركز الجناح الأيسر بمباراة النجوم. وجاء ذلك بعد تأكد غياب كهربا بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة الزمالك الأخيرة أمام مصر للمقاصة. ويواجه فريق الزمالك نظيره النجوم يوم السبت المقبل على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019. صراع الدوري المصري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم. ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة. ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 36 نقطة بفارق 6 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 45 نقطة 2- بيراميدز 42 نقطة 3- الأهلي 36 نقطة 4- مصر المقاصة 30 نقطة 5- المقاولون العرب 28 نقطة 6- الإنتاج الحربي 28 نقطة 7- المصري البورسعيدي 26 نقطة 8- طلائع الجيش 25 نقطة 9- سموحة 25 نقطة 10- حرس الحدود 24 نقطة 11- الإسماعيلي 23 نقطة 12- الجونة 22 نقطة 13- الداخلية 21 نقطة 14- إنبي 21 نقطة 15- النجوم 21 نقطة 16- الاتحاد السكندري 21 نقطة 17- وادي دجلة 20 نقطة 18- بتروجت 18 نقطة

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | جروس يجهز مفاجأة لـ"النجوم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.