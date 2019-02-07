رياضة | الأحد.. اتحاد الكرة يجري قرعة دور الـ16 لبطولة كأس مصر 97

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحد.. اتحاد الكرة يجري قرعة دور الـ16 لبطولة كأس مصر 97 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، إجراء قرعة دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر مواليد 1997 يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق القرعة فى تمام الساعة الحادية عشر ظهرًا بمقر الجبلاية بالجزيرة، بحضور مندوب معتمد من كل نادٍ تأهل لهذا الدور ومعه اسم الملعب الذى ستقام عليه مباراة النادى وموافقة الجهات الأمنية.

وكانت أندية الألومنيوم والجونة وبنى سويف والمقاولون وجمهورية شبين والقاسمى وسبورتنج واتحاد بسيون وبدر ومركز شباب الأمير ومركز شباب فارسكور والمقاصة وطلائع الجيش وسموحة وبتروجت، هم أصحاب التأهل لدور الستة عشر من البطولة.