رياضة | الأهلي يحتفل بـ"حسام عاشور" بعد وصوله لـ500 مباراة مع الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحتفل بـ"حسام عاشور" بعد وصوله لـ500 مباراة مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولاعبي الفريق الأحمر، بحسام عاشور، قائد القلعة الحمراء، بمناسبة خوضه ٥٠٠ مباراة بقميص النادي خلال مسيرته الكروية. وطبع الجهاز الفني للأهلي رقم ٥٠٠ على قميص الفريق وحرص عدد من أعضاء الجهاز واللاعبين على التقاط الصور التذكارية بجوار حسام عاشور. وخاض حسام عاشور ٥٠٠ مباراة بقميص النادي الأهلي طوال مسيرته مع المارد الأحمر في كل البطولات المحلية والقارية. صراع الدوري المصري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم. ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة. ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 36 نقطة بفارق 6 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 45 نقطة 2- بيراميدز 42 نقطة 3- الأهلي 36 نقطة 4- مصر المقاصة 30 نقطة 5- المقاولون العرب 28 نقطة 6- الإنتاج الحربي 28 نقطة 7- المصري البورسعيدي 26 نقطة 8- طلائع الجيش 25 نقطة 9- سموحة 25 نقطة 10- حرس الحدود 24 نقطة 11- الإسماعيلي 23 نقطة 12- الجونة 22 نقطة 13- الداخلية 21 نقطة 14- إنبي 21 نقطة 15- النجوم 21 نقطة 16- الاتحاد السكندري 21 نقطة 17- وادي دجلة 20 نقطة 18- بتروجت 18 نقطة

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