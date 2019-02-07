شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يتوصل لاتفاق على ضم أولى صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل

الخليج 365- توصل نادي ميلان الإيطالي إلى اتفاق شبه نهائي مع نظيره نيس الفرنسي، للحصول على خدمات نجم الأخير، خلال فترة النتقالات الصيفية المقبلة.

وفشل ميلان، في التوقيع مع نجم فريق نيس الفرنسي، ألان سانت ماكسيمين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل تتقارب وجهات النظر خلال الساعات الماضية.

وتقاربت وجهات النظر بين ميلان والنادي الفرنسي، بشأن طريقة بيع اللاعب والمبلغ المتفق عليه، ليصبح على أعتاب الروسونيري، خلال الميركاتو الصيفي.

وكان اللاعب قد رحب بفكرة الانتقال إلى ميلان، خلال نافذة يناير المنصرم، ولكن ليوناردو مدير ميلان اقترح التعاقد معه على سبيل الإعار، مع وضع بند الشراء في الصيف المقبل.

إدارة نادي نيس الفرنسي اتخذت موقفا حازما ورفضت هذا النهج، وطلبت بيع اللاعب بشكل نهائي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن يتوصل الطرفين لاتفاق مؤخراً.