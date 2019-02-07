شكرا لقرائتكم خبر عن جيلبرتو يحضر مران الأهلى المصرى والان مع التفاصيل

الخليج 365 - حضر الأنجولي جيلبرتو نجم الأهلي المصرى السابق مران الفريق الجماعي، اليوم الخميس، والذى أقيم في مقر النادي في الجزيرة؛ استعدادا لمواجهة حرس الحدود غدا الجمعة في الجولة الـ21 للدوري المصري.

وحرص الظهير الأيسر الأنجولي السابق على زيارة النادى الأهلي خلال جولته فى القاهرة، لما تربطه من علاقة قوية مع لاعبي ومسؤولي الفريق الأحمر.

والجدير بالذكر أن جيلبرتو شارك مع الأهلى فى حوالى 280 مباراة، وسجل 6 أهداف، وتوج معه بـ21 بطولة "6 بطولات دورى ممتاز و3 دورى أبطال أفريقيا و4 سوبر أفريقى و5 سوبر مصرى و3 كأس مصر، قبل أن ينهى مسيرته مع الأهلى عام 2010، وينتقل لصفوف ليرس البلجيكى ومنه إلى آيل ليماسول القبرصى، واختتم مسيرته فى الدورى الأنجولى مع نادى بيترو دى لواندا، ليزامل فلافيو وقتها، ليعلن اعتزاله فى 2015.