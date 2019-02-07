شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفاظ بأسعار تذاكر مباريات خارج الأرض بالبريميرليج لـ3 سنوات والان مع التفاصيل

حيث أعلنت أندية البريميرليج بالأجماع الاحتفاظ بسعر التذكرة 30 جنيه أسترليني دون أي زيادة في ثمنها حتى 3 سنوات قادمة. وكانت رابطة الدورى الإنجليزى وضعت سقفا لسعر تذكرة المباريات خارج الأرض لجماهير جميع الفرق الزائرة، بما لا يتجاوز 30 جنيهًا استرلينيًا منذ عام 2016 ولمدة 3 أعوام، قبل أن يتم مد التعامل بنفس الأسعار لمدة 3 مواسم أخرى. الخليج 365- وافقت أندية الدوري الإنجليزي على عدم رفع سعر تذاكر المباريات التي تقام خارج الأرض لمدة 3 مواسم مقبلة.

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