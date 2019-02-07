شكرا لقرائتكم خبر عن قلق في ريال مدريد بسبب مارسيلو والان مع التفاصيل

الخليج 365- أثار تراجع مستوى البرازيلي مارسيلو نجم فريق ريال مدريد الإسباني، المخاوف داخل القلعة الملكية، وهو ما ظهر بوضوح خلال مواجهة برشلونة أمس في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.

الحقيقة هي أن ضعف أداء البرازيلي يزيد المخاوف من ريال مدريد وخصوصا الجهاز الفني، فمنذ بداية الموسم، تظهر الاعتراضات التي يمثلها الجانب الأيسر.

المخاوف في ريال مدريد لا تقصر على تراجع المستوى في الوقت الحالي، بل أيضًا مستقبل الدولي البرازيلي في قلب كيان الميرنجي، بعدما دارت التكهنات خلال الفترة الماضية، وارتباط اسمه بنادي يوفنتوس الإيطالي.

مارسيلو لم يبدأ الدوري منذ الهزيمة في سانتياجو برنابيو ضد ريال سوسيداد في 6 يناير (0-2)، وحل بدلاً منه ريجويلون في المباريات ضد بيتيس واشبيلية واسبانيول وألفيس، اقتصر وجود البرازيلي في تلك المواجهات على 14 دقيقة فقط.