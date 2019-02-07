شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يفتح باب التجديد لأندير هيريرا والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- قررت إدارة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى تجديد عقد الإسباني أندير هيريرا نجم خط وسط الشياطين الحمر ومن المقرر أن ينتهي عقده في يونيو المقبل.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إن مسئولي مانشستر يونايتد قرروا فتح باب التجديد مع أندير هيريرا بعد المستوى الجيد الذي قدمه في الفترة الماضية.

وأوضحت الصحيفة، إن تفكير إدارة مانشستر يونايتد فى تجديد عقد هيريرا جاء بعد الإقتراب من حسم ملف التجديد لأشلى يونج لمدة عام إضافى بعد تألقه هذا الموسم.

ويرغب مانشستر يونايتد في التجديد مع بعض اللاعبين خلال الفترة المقبلة وعلى رأسهم خوان ماتا بتوصيه من أولى جونار سولشاير خاصة أنه أحد العناصر الأساسية فى تشكيل "الريد ديفيلز".