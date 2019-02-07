شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد مهدد بخسارة نجمه في الديربي أمام الريال والان مع التفاصيل

الخليج 365- غاب كوكي، لاعب أتليتكو مدريد، عن تدريبات فريقه، اليوم الخميس، استعدادا لمواجهته المرتقبة أمام ريال مدريد، السبت المقبل، على ملعب "واندا متروبوليتانو"، بالجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

ولم يكتمل شفاء كوكي من الإصابة التي لحقت به في مباراة ويسكا التي فاز بها الأتلتي بنتيجة (3-0)، ليثير الشكوك حول إمكانية مشاركته في ديربي العاصمة الإسبانية المرتقب.

ولا يزال الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، في انتظار تحسن حالة كوكي الذي غاب عن آخر مباراتين للفريق بسبب الإصابة.

في المقابل، استعاد أتليتكو مدريد جهود الثنائي ساؤول نييجيز ودييجو جودين، في تدريبات أمس الأربعاء، بعدما غابا عن لقاء الأحد الماضي، أمام ريال بيتيس، والذي خسره "الروخيبلانكوس" بنتيجة (0-1).

جدير بالذكر أن المهاجم دييجو كوستا، سيغيب عن الديربي بسبب العملية التي أجراها في القدم اليسرى، فضلا عن ستيفان سافيتش بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها منذ 3 أسابيع.

ويحتل أتلتيكو مدريد، وصافة الليجا بـ44 نقطة بفارق 6 نقاط خلف برشلونة المتصدر، بينما يتفوق على الريال صاحب الترتيب الثالث بنقطتين فقط.