انت الان تتابع كارديف لنانت: يجب أن نتحلى بالاحترام تجاه أسرة سالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م
أكد نادي كارديف سيتي، اليوم الخميس، أنه لم يدفع بعد لنظيره نانت الفرنسي، قيمة صفقة انتقال المهاجم الأرجنتيني المفقود، إيميليانو سالا، لكن محمد دالمان، رئيس مجلس إدارة كارديف، أكد أن ناديه سيدفع القسط الأول من الصفقة، في أقرب فرصة ممكنة، وفي هذا الصدد، قال دالمان لصحيفة ليكيب الفرنسية: "كل ما يمكنني قوله لأن الأمر حساس، هو تأكيدي أن ما يتردد عن أن كارديف، سيدفع قيمة الصفقة على دفعات، هو أمر صحيح، وبصراحة لا أريد أن أتحدث في هذا الأمر مجددا، في الوقت الحالي".
وحول سبب عدم دفع قيمة الصفقة حتى الآن، أجاب رئيس مجلس إدارة كارديف: "السبب الأول أنه لم يتم العثور بعد على الجثة.. كما أننا ينبغي أن نتحلى بالاحترام تجاه أسرته، هناك جهود قائمة بالفعل، ولم يحن الوقت بعد للتعقيب". وذكرت تقارير صحفية، مساء أمس الأربعاء، أن نانت طالب كارديف بإرسال قيمة الصفقة، البالغة
وحول سبب عدم دفع قيمة الصفقة حتى الآن، أجاب رئيس مجلس إدارة كارديف: "السبب الأول أنه لم يتم العثور بعد على الجثة.. كما أننا ينبغي أن نتحلى بالاحترام تجاه أسرته، هناك جهود قائمة بالفعل، ولم يحن الوقت بعد للتعقيب".
وذكرت تقارير صحفية، مساء أمس الأربعاء، أن نانت طالب كارديف بإرسال قيمة الصفقة، البالغة 15 مليون يورو، علمًا بأن الطائرة التي تقل سالا صاحب الـ28 عامًا إلى ويلز، قد اختفت من على شاشات الرادار، أثناء عبورها القنال الإنجليزي، من على شاشات الرادار في 21 يناير الماضي.
وتم العثور على حطام الطائرة من خلال عملية بحث، قامت بها عائلة سالا على نفقتها الخاصة، بمشاركة المئات من المتبرعين ومساعدة وزارة الدفاع البريطانية، كما أعلنت السلطات البريطانية، أمس الأربعاء، نجاحها في انتشال جثة من حطام الطائرة.
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