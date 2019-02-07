انت الان تتابع أسطورة ليفربول: صلاح ليس جشعًا.. ويسعى ليكون عظيمًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م
تغنى روبي فاولر، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، بمحمد صلاح نجم المنتخب الوطني والريدز، وذلك خلال تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول، وقال أسطورة ليفربول، اليوم الخميس: "أرقام محمد صلاح رائعة حقًا، عندما تشاهده يلعب تعرف أنه سيحصل على الفرص ومن الواضح أنه إذا استمر في الحصول على فرص سيواصل تسجيل الأهداف.. محمد صلاح وصل إلى 50 هدفا في البريميرليج، أعتقد أنه كان أسرع من أي شخص في تاريخ ليفربول، هذا في حد ذاته أمر لا يصدق حين تفكر في نوعية المهاجمين بتاريخ الريدز".
وواصل فاولر: "لم يفاجئني الأسلوب الذي لعب به محمد صلاح، في بعض الأحيان يبدو أنه غير تقليدي في طريقة تصويبه للكرة، أنا لست مندهشًا لأنك تنظر إلى بعض الأهداف في العام الماضي وهذا العام، فهو يسجل الأهداف من لا شيء". واستكمل أسطورة ليفربول: "أعتقد أن محمد صلاح لاعب جيد، ويمكن للاعبين الجيدين اللعب في أي
واستكمل أسطورة ليفربول: "أعتقد أن محمد صلاح لاعب جيد، ويمكن للاعبين الجيدين اللعب في أي مركز، يستطيع اللاعبون الأذكياء اللعب في أي مكان، وصلاح أثبت أنه قادر على خلق مساحة لنفسه، كما يمكنه خلق مساحة لزملائه".
فاولر دافع عن رغبة محمد صلاح في التسجيل مؤكدًا أنه ليس لاعبا أنانيا: "محمد صلاح ليس جشعًا أو أنانيا بشكل لا يصدق، لكنني أعتقد أن طريقته قد تغيرت ويبدو أنه يركز قليلاً أو أكثر مباشرة من حيث الرغبة في تسجيل الأهداف وليكون هدافًا عظيمًا، أعتقد أنك في بعض الأحيان تحتاج إلى القليل من الأنانية وقد حصل على ذلك".
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