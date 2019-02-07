تجريد عداءة روسية من ألقابها العالمية بسبب المنشطات

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بطلة المشي انيسيا كيرديابكينا

أعلن الاتحاد الروسي لألعاب القوى اليوم الخميس إيقاف بطلة المشي انيسيا كيرديابكينا لتورطها في تعاطي المنشطات، مع إلزامها بإعادة ميدالياتها التي أحرزتها في نسختين من بطولة العالم لألعاب القوى.

وقضت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) بأن كيرديابكينا انتهكت لوائح مكافحة المنشطات بعد أن أظهر تحليل عينات الدم "انحرافات في المؤشر".

ويتحتم على كيرديابكينا التي انهت مسيرتها الرياضية في 2015، إعادة الميداليات التي أحرزتها في بطولتي العالم عامي 2011 و2013 في سباق 20 كيلومتر مشي.