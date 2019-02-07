شكرا لقرائتكم خبر عن «جروس» يطالب لاعبي الزمالك بالفوز على النجوم ومواصلة تصدر الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حالياً بملعب النادي، حيث استغرقت الجلسة ما يقرب من 20 دقيقة بحضور الجهازين المعاون والإداري للفريق.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تحدث جروس مع اللاعبين خلال الجلسة عن أهمية اللقاء القادم أمام النجوم في مشوار الزمالك نحو مواصلة تصدر الدوري الممتاز. كما شدد المدير الفني للزمالك على اللاعبين بأنه لن يقبل شيئا سوى الفوز وحصد النقاط في المباراة المقبلة.

وطالب جروس لاعبي الزمالك بإغلاق صفحة الكونفيدرالية الأفريقية نهائيا في الوقت الحالي والتركيز في الدوري، وعدم النظر للخلف والنتيجة السابقة بأفريقيا، والتركيز في إعادة المسار الطبيعي للفريق وهو الانتصار. كما وجه جروس للاعبي الزمالك بعض الأمور الفنية الخاصة تمهيداً لتنفيذها في التدريب اليوم.