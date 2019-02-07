شكرا لقرائتكم غوارديولا ينصح إيفرتون بالصبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - انكلترا- رويترز | منذ 15 ساعة في 7 فبراير 2019 - اخر تحديث في 7 فبراير 2019 / 00:00

نصح بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي منافسه إيفرتون بالصبر على مدربه ماركو سيلفا الذي يتعرض لانتقادات لان وصول أي مدرب جديد قد لا يضمن تحسن وضع الفريق. وأنفق ايفرتون بسخاء على التعاقد مع لاعبين جدد قبل انطلاق الموسم لكن النتائج جاءت عكس التوقعات حيث حقق الفريق تحت قيادة سيلفا ثلاثة انتصارات فقط في آخر 12 مباراة بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ليتعرض المدرب البرتغالي لضغوط كبيرة.



وأبلغ غوارديولا الصحافيين قبل مواجهة بين الفريقين أمس على ملعب جوديسون بارك: «نصيحتي لهم .. إذا كان النادي يؤمن بمشروعه وقدرات المدرب فانه يتعين عليه التمسك به. لا أحد يضمن أن يأتي أي مدرب جديد بأشياء أفضل».

ولم يستمتع غوارديولا بالنجاح في مانشستر سيتي حتى موسمه الثاني عندما فاز بلقب الدوري وكأس الرابطة الموسم الماضي وشدد على حاجة أندية مثل إيفرتون إلى الصبر على مدربيهم.

وأضاف: «الناس لا تعرف مدى صعوبة بناء فريق. الناس تعتقد أن شراء ثلاثة أو أربعة لاعبين أو التعاقد مع مدرب جديد سيحل المشكلة. بناء فريق يحتاج إلى وقت في بعض الأحيان».

إلى ذلك، قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن الانتقادات بشأن تقلص فرص فريقه في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم كانت متسرعة وتوقع حدوث المزيد من التقلبات في الصراع على اللقب.

ومنح تعادل ليفربول في مباراتين متتاليتين منافسه صاحب المركز الثاني الفرصة للعودة للصدارة لأول مرة منذ ديسمبر كانون الأول الماضي، وشدد غوارديولا على ضرورة التحلي بالهدوء خلال الصراع على اللقب وتوقع حدوث نتائج مفاجئة حتى نهاية الموسم نظرا لارتفاع مستويات المنافسين.