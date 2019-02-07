شكرا لقرائتكم «البريمييرليغ»: تحقيق في إساءات عنصرية بحق صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ 15 ساعة في 7 فبراير 2019 - اخر تحديث في 7 فبراير 2019 / 01:02

أعلن نادي وست هام يونايتد الأربعاء أنه فتح تحقيقا بشأن إساءات بعضها ذات طبيعة عنصرية، وجهها مشجعون الى المصري محمد صلاح نجم ليفربول، خلال مباراة الفريقين الإثنين ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.



وانتزع المضيف وست هام تعادلا ثمينا (1-1) من متصدر ترتيب الدوري في المباراة على ملعب «لندن ستاديوم». الا أن صاحب الأرض أكد اليوم فتح تحقيق بعد انتشار شريط مصور على مواقع التواصل، يظهر تعرض اللاعب المصري لإساءات من المشجعين لدى قيامه بتنفيذ ركلة ركنية.

وقال الشخص الذي نشر الشريط عبر حسابه على «تويتر»، إنه شعر بامتعاض «مما كنت أسمعه. أشخاص كهؤلاء لا يستحقون أن يكون لهم مكان في مجتمعنا ومباريات كرة القدم»، مرفقا تعليقه بوسم ضد العنصرية. وسمعت في الشريط (10 ثوان) عبارات مسيئة لصلاح ودينه الإسلام.