شكرا لقرائتكم عودة الغزال.. جيلبرتو يزور الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الأنجولي جلبيرتو نجم الأهلي السابق علي حضور مران الفريق الأحمر المقام حاليآ علي ملعب التتش بالجزيرة. وحرص جيلبرتو على حضور مران الفريق الأحمر، خلال زيارته للقاهرة، حيث تربطه علاقة قوية ببعض لاعبي الأهلي ومسئولي القلعة الحمراء، ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود غدا الجمعة في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.‎

كانت هذه تفاصيل خبر عودة الغزال.. جيلبرتو يزور الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.