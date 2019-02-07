شكرا لقرائتكم 20 دقيقة تحفيز من جروس للاعبى الزمالك قبل مواجهة النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حالياً بملعب النادى، حيث استغرقت الجلسة ما يقرب من 20 دقيقة بحضور الجهازين المعاون والإداري للفريق وتحدث جروس مع اللاعبين خلال الجلسة عن أهميه اللقاء القادم أمام النجوم إف سي في مشوار الزمالك نحو مواصلة تصدر الدوري الممتاز.

كما شدد المدير الفني للزمالك على اللاعبين بأنه لن يقبل شيئا سوى الفوز وحصد النقاط في المباراة المقبلة وطالب جروس لاعبي الزمالك بإغلاق صفحة الكونفدرالية الأفريقية نهائيا بعد الخسارة برباعية من جورماهيا الكينى حيث طالب بالتركيز فقط بالدورى فى الوقت وعدم النظر للخلف والنتيجة السابقة بإفريقيا، والتركيز في إعادة المسار الطبيعي للفريق وهو الانتصار كما وجه جروس للاعبي الزمالك بعض الأمور الفنية الخاصة تمهيداً لتنفيذها في التدريب اليوم.

بينما تواجد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك في مران الفريق من أجل تحفيز اللاعبين وتشجيعهم قبل مواجهة النجوم إف سي ويواجه الزمالك فريق النجوم بعد غدٍ السبت فى الجولة الـ 21 للدوري.