شكرا لقرائتكم مؤتمر صحفى مشترك لمرتضى منصور وتركى آل الشيخ مساء اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك فى تصريحات للموقع الرسمى للقلعة البيضاء، عن عقد مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر الصحفي في الثامنة مساء اليوم بالمبني الاجتماعي الجديد بمقر النادي.

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