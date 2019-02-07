شكرا لقرائتكم يويفا يوقع مذكرة تفاهم مع رابطة الأندية الأوروبية بشأن اللعب النظيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم جديدة مع رابطة ألأندية الأوروبية (إيكا) ليستمر التعاون قائما بينهما حتى بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وقام السلوفيني أليكسندر سيفرين رئيس يويفا، وأندريا أنييللي مدير إيكا، بالتوقيع على مذكرة التفاهم عشية انعقاد اجتماعات الجمعية العامة لليويفا في العاصمة الإيطالية روما.

ويسعى الجانبان للعمل معا في مجالات تشمل العنف والتلاعب في النتائج وتعاطي المنشطات، كما يتطلعان لتطوير اللعب المالي النظيف وتحسين وضع الجداول الخاصة بمباريات الأجندة الدولية حتى عام 2024.

وقال سيفرين - في بيان صادر عن يويفا - إنه سيتم مواصلة العمل بشكل وثيق مع رابطة الأندية الأوروبية لتعزيز وتطوير مستقبل كرة القدم في القارة.

وتضم رابطة الأندية الأوروبية 214 ناديا، كما تتمتع بمقعدين داخل اللجنة التنفيذية ليويفا، حيث من المقرر أن يتم انتخاب أنيللي رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، وناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لعضوية اللجنة غدا الخميس.

من ناحية أخرى، حذر روبيرتو روزيتي، رئيس لجنة الحكام في يويفا، من توقعات عالية للغاية لتقنية حكم الفيديو المساعد "الفار"، التي سيتم تطبيقها للمرة الأولى في مباريات دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال روزيتي في عرض تقديمي "لا يمكن أن تتسم هذه التقنية بالمثالية، إنها عبارة عن فرد يجلس أمام الشاشة"، لكنه استدرك قائلا أنها ستؤدي للمزيد من العدالة بشكل عام.