شكرا لقرائتكم مصر فى الصدارة عربيا والوصافة إفريقيا بالتصنيف الدولى للكرة الشاطئية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتل المنتخب المصرى للكرة الشاطئية وصافة القارة الأفريقية وصدارة المنتخبات العربية فى أفريقيا فى آخر تصنيف أصدره اتحاد الكرة الشاطئية عبر العالم (BSWW) اليوم، وذلك خلف المنتخب السنغالى "بطل أفريقيا" الذى تصدر ترتيب المنتخبات الأفريقية، واحتل المركز العاشر دوليا ضمن 113 فريقا عبر العالم

وكانت السنغال قد حققت بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة للكرة الشاطئية بعد تغلبها على نيجيريا (6-1) في نهائي البطولة التي أقيمت في شرم الشيخ ديسمبر الماضى

يذكر أن التصنيف جاء بناء على مشاركة المنتخبات في كل المسابقات من فبراير 2015 إلى يناير 2019، شملت تلك المسابقات بطولات (FIFA) كأس العالم للكرة الشاطئية، والتصفيات القارية لكأس العالم للكرة الشاطئية، وكأس القارات للكرة الشاطئية، ودوري القارات للكرة الشاطئية، والكؤوس والمباريات، وبطولات الكرة الشاطئية (BSWW) "الفئتان 1 و2" والمباريات الودية

وحققت السنغال 1174 نقطة لتكون الفريق الإفريقي الوحيد في قائمة العشرة الكبار بالتصنيف الذي تصدرته البرازيل برصيد 3785 نقطة.

وجاءت مصر في المركز الثاني عشر دوليا متقدمة على نيجيريا (الثالث إفريقيا والـ16 دوليا)، والمغرب (الثاني عربيا والرابع إفريقيا الـ19 دوليا)، ومدغشقر (الخامس إفريقيا والـ35 دوليا) وكوت ديفوار (السادس إفريقيا والـ39 دوليا)