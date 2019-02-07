شكرا لقرائتكم هنا الزمالك.. استمرار غياب كهربا عن التدريب.. تقسيم المران لـ3 مجموعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك، غيابه عن تدريبات الفريق نظرا لعدم مشاركته فى مواجهة النجوم إف سي، المقرر لها بعد غد السبت، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الحادية والعشرين بالدورى الممتاز وذلك لغيابه للإيقاف ومن المقرر أن ينتظم كهربا فى تدريبات الزمالك عقب لقاء النجوم مباشرة حيث فضل الجهاز الفني للزمالك، منح كهربا راحة من التدريبات وذلك للتغلب على الإرهاق في ظل مشاركته المستمرة محليا وإفريقيا ويقضى اللاعب حاليا أجازته فى ألمانيا.

بينما قام الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى، فى مران اليوم بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات علي هامش المران المقام بملعب النادى وتؤدى المجموعات الثلاثة للاعبين فقرة تأهيلية خاصة بالكرة من خلال التسليم والتسلم السريع على مسافة قريبة أعقبها بعض التدريبات البدنية القوية، وذلك تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال وأيمن عبدالعزيز المدرب المساعد.

فيما خصص الجهاز الفنى للزمالك، فقرة تأهيلية خاصة لمحمد كماتشو ومحمد حسن لاعبي الفريق حيث خاض الثنائى تدريبات جري خفيف حول الملعب أعقبها بعض التدريبات البدنية الأخرى، وذلك بسبب معاناتهما من بعض الإجهاد العضلى حيث فضل الجهاز الفنى أدائهما هذه الفقرة تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك.