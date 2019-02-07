شكرا لقرائتكم البرازيلي مالكوم يؤجل حسم كلاسيكو الكأس إلى الإياب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على قمة الكرة الإسبانية بين برشلونة وضيفه ريال مدريد يوم الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وظهر برشلونة بشكل باهت للغاية، حيث تأثر بجلوس الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء، قبل أن ينزل إلى أرض الملعب في الدقيقة 63، لكنه لم يقدم مستواه المعتاد بعدما بدا واضحا عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، في الوقت الذي قدم فيه الريال أحد أفضل عروضه في الموسم الحالي، ليظهر بمستوى أفضل كثيرا من مستواه الذي قدمه خلال آخر لقاء جرى بين الفريقين على ملعب "كامب نو" معقل برشلونة، حينما خسر 1 - 5 في بطولة الدوري في شهر أكتوبر الماضي.

وبادر لوكاس فاسكيز بتسجيل هدف مبكر للريال في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا التعادل لبرشلونة في الدقيقة 57.

وتأتي تلك النتيجة لتؤجل حسم التأهل للمباراة النهائية التي ستجرى في شهر مايو المقبل، إلى لقاء العودة الذي سيقام في 27فبراير الجاري على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الملكي، قبل أربعة أيام فقط من مباراة الفريقين على نفس الملعب بالدوري الإسباني.

ويكفي الريال الفوز بأي نتيجة أو حتى التعادل السلبي لحجز بطاقة التأهل لنهائي المسابقة، التي غابت عن خزائنه منذ موسم 2013 - 2014، في حين بات يتعين على برشلونة الفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق 1 - 1، إذا أراد مواصلة حملة الدفاع عن لقب البطولة الذي أحرزه في المواسم الأربعة الأخيرة.