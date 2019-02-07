رياضة | اليوم.. مؤتمر صحفي لتركي آل الشيخ في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مؤتمر صحفي لتركي آل الشيخ في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مجلس ادارة نادي الزمالك عن عقد مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز و.
ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر الصحفي في الثامنة مساء اليوم يالمبني الاجتماعي الجديد بمقر النادي بميت عقبة.
وقام نادي الزمالك بالتجهيزات الخاصه باستقبال المستشار تركى آل الشيخ وتجهيز قاعة المؤتمر.
تركي آل الشيخ يدعم صاحب محل بيع قميص "بيراميدز" بـ7 آلاف دولار
دعم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز، عبد القادر محمد صاحب محل الأدوات الرياضية بالإسكندرية بـ7 آلاف دولار.
وقال عبدالقادر في مقطع الفيديو الذي نشره تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تلقيت دعوة لحضور مباراة بيراميدز والداخلية ووالتقيت بالكابتن حسام البدري وبعد الجلسة تلقيت مبلغ دعم 7 الاف دولار".
وواصل: "الـ7 آلاف دولار منهم 3 آلاف دولار دعم للمحل و4 آلاف دولار تخصص لتصنيع تيشيرتات لنادي بيراميدز، وأعد المسئولين بتصنيع مجموعة جيدة من التيشيرتات بخامة محترمة وصناعة مصرية خالصة".
بيراميدز أول نادي في العالم يحصل علي أحدث جهاز تحليل رقمي
في إطار دعمه لفريق الكرة وتوفير كافة احتياجاته، نجح المستشار تركي ال الشيخ مالك نادي بيراميدز في التعاقد علي أحدث تقنية متطورة في مجال التحليل الرقمي فور طرحها في الأسواق ليصبح النادي أول فريق في العالم يحصل على هذه التقنية قبل العديد من الاندية العالمية التي تسعي للحصول عليها.
ويعتبر هذا الجهاز المتطور أهم أجهزة التحليل الفني الرقمي وهو يساعد الجهاز الفني في تحليل أداء اللاعبين وتطوير مهامهم في ظل رغبة النادي مواكبة أحدث طرق التحليل الفني في العالم.
وبات النادي يمتلك جهاز catapult vision كأول نادي في العالم وهو أحدث جهاز تحليل فني في مجال كرة القدم ويوفر بيانات كاملة ويوفر الوقت والجهد ويساعد كثيرا في تطوير الأداء.
كما يقدم الجهاز تحليلا ديناميكيا سريعا ويعاون الجهاز الفني في التحضير للمباريات.
صراع الدوري المصري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز
واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.
ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 36 نقطة بفارق 6 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.
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