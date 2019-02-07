رياضة | أحمد ياسر ريان يقود هجوم الجونة أمام الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد ياسر ريان يقود هجوم الجونة أمام الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن حمادة صدقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي بعد قليل في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
وضم تشكيل الجونة كلا من :-
عمر رضوان، احمد علي، لؤي وائل، خالد صبحي، جوناثان أنجويم، سيرج اكا، جاتوش بانوم، محمد نادي، أحمد حسن مكي، أحمد حمدي، أحمد ياسر ريان.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:-
محمود الغرباوي، أحمد سعيد «أوكا»، أكرم توفيق، عمرو سعداوي، إسلام عبد النعيم، أوسينو بوي، محمد ناجي «جدو».
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