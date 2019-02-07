رياضة | الزمالك يطلب حضور 30 ألف مشجع لمباراة نصر حسين داي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يطلب حضور 30 ألف مشجع لمباراة نصر حسين داي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب مسئولو الزمالك من الجهات الأمنية بحضور 30 ألف متفرج لمباراة نصر حسين داي الجزائري في الجولة الثانية لدور المجموعات من منافسات الكونفدرالية الافريقيةـ

وجاءت رغبة إدارة الزمالك في زيادة عدد الجماهير بسبب أهمية اللقاء والحاجة القوية لتواجد أنصار الأبيض لدعم ومساندة اللاعبين في تلك المواجهة من أجل تحقيق الانتصار بسبب الخسارة الأخيرة للفريق أمام جورماهيا الكيني بنتيجة 4-2 ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق النجوم يوم السبت القادم ببطولة الدوري والاستعداد بعدها لملاقاة الفريق الجزائري.