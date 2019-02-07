رياضة | 43 لاعبا ولاعبة بطولة اليجريا المفتوحة لناشئي وناشئات الجولف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 43 لاعبا ولاعبة بطولة اليجريا المفتوحة لناشئي وناشئات الجولف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق ظهر غدا الجمعه منافسات بطولة نادى اليجريا المفتوحة لناشئي وناشئات وبراعم الجولف وذلك على ملاعب نادى جولف اليجريا. يشارك فى البطولة 43 لاعبا ولاعبة يمثلون جميع اندية اللعبة للمراحل السنية تحت 18 و15 و13عاما بالاضافة الى البراعم تحت 10 سنوات . تشهد البطولة منافسات 18 و9 و6 و3حفر تبعا لكل مرحلة من المراحل السنية المختلفة . تأت البطولة كتجربة واعداد جيد للاعبينا وذلك قبل بطولة مصر المفتوحة للناشئين الشهر المقبل والتى ينتظر ان يشارك فيها اكثر من دولة وايضا قبل استضافة مصر لمنافسات البطولة العربية للناشئين سبتمبر المقبل . ويشارك فى بطولة اليجريا مجموعة من اللاعبين الصاعدين و الدوليين المميزين امثال يوسف عمرو وفيروز حافظ وادم الشامى ومحمد خضر ومحمد ابو العلا ونورين حافظ وبلال كريمة ورانى الطويل وعلى سلامة .

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