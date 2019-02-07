رياضة | جوردي كرويف يكشف سر نجاح سولشاير مع مان يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوردي كرويف يكشف سر نجاح سولشاير مع مان يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الهولندي جوردي كرويف، أنه عادة ما يكون اللاعبون الذين تواجدوا في نادي ما يعرفون حمضه النووي، مستشهدًل بـ بيب جوارديولا، حيث كان في برشلونة B، وارتقى لتدريب الفريق الأول، وقد عرف ما يجب، والنتائج كانت واضحة.

وقال جوردي كرويف في تصريحات صحفية: "في حالة أولي جونار سولشاير مدرب اليونايتد، لقد جعل اللاعبين يتحملون المسؤولية. هو مسالم، ولا يقوم بتصريحات في الإعلام حولهم، ويقوم بتحفيزهم بطريقة مستفزة".

وأضاف: "حمض مان يونايتد النووي يعتمد على الفوز، الهجوم، واللعب بنفس الأسلوب هجومًا ودفاعًا، ولا ينتظر الخصوم ليقومون بمهاجمته. الأمر يعتمد على ملائمة حمض النادي النووي".

وواصل: "هناك الكثير من المدربين العظماء الذين يذهبون لنادٍ ما، ويقومون بعمل عظيم، ثم يذهبون الى نادٍ آخر كبير ولا يتلائم معهم. الملائمة مثل دييجو سيميوني وأتليتكو مدريد، الملائمة المثالية".

وتابع: "أولي ، كشخص، هو هادئ وشخص عائلي، نحن نعرف بعضنا بعضًا، وكلاعب، أولي لم يكن سريعًا، أو طويلًا، أو محافظًا على الكرة، هو يعمل بجد، ولديه غريزة هائلة لتسجيل الأهداف".

وأشار بقوله: "كان لديه كاحل مرن، لاعب يعرف أين الهدف ويمكنه أن يسجل من جميع الوضعيات. الوحيد الذي يشبهه كان جين بيير بيبان، حينما يسدد، فالكرة تكون بالشباك".

واختتم بقوله: "الشيء المهم، هو أن اولي لم يضع صيته قبل إسم النادي ابدًا. لا يفاجئني ابدًا كونه مدرب الآن. هو شخص متزن، ويهتم للنادي كثيرًا، وأحد الشخصيات التي ينتهي بهم المطاف بأن يكونوا مدربين".