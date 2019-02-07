رياضة | أشرف صبحي يطلق "شعلة" البداية لاعلان"أسوان عاصمة الشباب الأفريقي " صور وفيديو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي يطلق "شعلة" البداية لاعلان"أسوان عاصمة الشباب الأفريقي " صور وفيديو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، منذ قليل، شعلة إعلان مدينة أسوان عاصمة للشباب الأفريقى تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمشاركة أشرف محمود رئيس اتحاد الثقافة الرياضية، " و لاعب الكرة السابق تامر بجاتو، و احمد أبو القاسم هاشم، الأمين العام لاتحاد الأنوكا، و رئيس الاتحاد الدولي للثقاقة الرياضية.

وقال وزير الرياضة، إن مصر دولة وحكومة عادت إلى ريادتها الأفريقية بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعدما تجمدت عضويتها فى الاتحاد الأفريقي قبل عام 2013. 2012

وأضاف أشرف صبحى، أن دعم الوزارة للاتحادات النوعية التى تهتم بالشباب فى إطار توجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن هناك خططاً وبرامج وضعتها الوزارة لتنفيذ مبادرة الرئيس بإعادة بناء الإنسان المصرى ووضع خطة للشباب المصري لمشاركتهم في جميع مؤسسات الدولة.

جاء هذا على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا في وزارة الشباب والرياضة، للإعلان عن عدد من الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية خلال الفترة المقبلة، التي ستنظمها الوزارة بمحافظة أسوان خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الجاري، فى حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويذكر أنه تجرى حاليا الاستعدادات فى محافظة أسوان على قدم وساق لاستضافة "ملتقى الشباب العربى والأفريقي"، وتتضمن الاستعدادات إنشاء المدينة الرياضية الأفريقية بمدينة أسوان الجديدة، استعدادات تتوج جهود الدولة التى بدأت منذ عام ٢٠١٧ لتحويل أسوان لعاصمة الاقتصاد والثقافة الأفريقية باعتبارها البوابة الجنوبية إلى أفريقيا...

ويحلم أبناء أسوان أن يعمل اختيار المدينة عاصمة لشباب أفريقيا على تنمية المحافظة بشكل عام من خلال حزمة من المشاريع المهمة التي تخدم الشرائح الشبابية، فضلا عن أنه سوف يتيح مساحة كبيرة للشباب للعطاء والاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم، ويبعث رسالة حب وسلام واستقرار من أسوان للقارة الأفريقية.

"أسوان عاصمة للشباب الأفريقي"، يعد ميلادا جديدا للمحافظة وعودة لدورها الثقافى والحضارى والسياحى مرة أخرى ، خاصة أن استضافتها لملتقى الشباب الأفريقى والعربى سيسهم فى إحداث ترويج سياحى للمحافظة باعتبارها من المقاصد السياحية العالمية نظرا لما تملكه من من مقومات أثرية وسياحية فريدة، إلى جانب الثروات الطبيعية وموقعها المتميز، وسوف يبحث المنتدى أبرز التحديات والقضايا التى تواجه أبناء هذه الفئة العمرية، وسبل الاستفادة من قدرات الشباب الهائلة فى تنمية مجتمعاتهم المحلية.

ويذكر أ ن الرئيس عبدالفتاح السيسي ذكر خلال كلمتة في منتدي شباب العالم ٣ بالشباب باعتباره ركيزة أساسية، ونقطة انطلاق نحو المستقبل ، ليس على المستوى الوطنى فقط بل فى أفريقيا بصفة عامة ، رؤية تتبناها مصر منذ تولى الرئيس السيسى الرئاسة، ونظرا لاهتمامه الواضح بقضايا القارة السمراء التى يشكل الشباب فيها أكثر من ٤٠ فى المائة، فقد حرص على دمج الشباب المصرى بالأفريقي،حيث أعلن الرئيس فى التوصيات الختامية للمنتدى أن محافظة أسوان هى عاصمة الشباب الأفريقى والعربى للعام الحالي.