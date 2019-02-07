رياضة | تشيلسي يخطط لخطف "كوتينيو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يخطط لخطف "كوتينيو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادي تشيلسي لاستغلال وضع فيليبي كوتينيو العصيب مع نادي برشلونة، حيث يضعه مسؤولو البلوز كهدف أساسي لتعويض الرحيل المتوقع للنجم إدين هازارد الصيف المقبل.

ووفقاً لصحيفة سبورت الإسبانية فإن رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي يرغب في ضم كوتينيو بعدما نجح بالفعل في تأمين خدمات الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش الذي سيصل من بوروسيا دورتموند الصيف القادم.

وأضافت الصحيفة أن النادي الإنجليزي ربما يفكر في لاعبين أخرين في حال حصولهم هلى المبلغ الذي يريدونه من صفقة بيع هازارد.

حيث أشارت الصحيفة أن تشيلسي كان يطلب 250 مليون يورو من أجل بيع هازارد ولكن ريال مدريد رفض دفع هذا المبلغ، لكن الأن باتت صيغة الاتفاق أسهل حيث ينتهي عقد النجم البلجيكي في 2020 ولكي يتفادى تشيلسي رحيله مجاناً في الصيف ما بعد القادم فسيقبل بمبلغ 100 مليون يورو.

هذا ولم يقدم كوتينيو المستوي الذي كان متوقعاً منه كأغلى لاعب في تاريخ برشلونة، وفي الكلاسيكو الأخير لم يتغير الأمر في الكلاسيكو الأخير حيث أن مالكوم الذي لا يلعب كثيراً نجح في تقديم مستور أفضل من اللاعب رقم 7.

وفي حال رحيل هازارد سيكون تشيلسي مهتماً بجلب كوتينيو حيث سيراهن البلوز على مستواه الذي قدمه في البريميرليج رفقة ليفربول، على الرغم من صعوبة المهمة حيث أن رئيس برشلونة قد أعرب في أكثر من مناسبة عن عدم نيته في الاستغناء عن اللاعب البرازيلي.