رياضة | تقارير إنجليزية: مؤامرة على محمد صلاح (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير إنجليزية: مؤامرة على محمد صلاح (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية عن مؤامرة ضد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول في أزمة الهتافات العنصرية من مشجعي وست هام يونايتد على هامش مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وحاورت الصحيفة سادات يازداني المشجع الذى نشر فيديو الاعتداء العنصري على محمد صلاح عبر صفحته الشخصية على "تويتر" وكشف عن تواطؤ أمن الملعب مع المشجع الذي هتف ضد صلاح.

وقال المشجع سادات يازداني للصحيفة: "لسوء الحظ اضطررت للجلوس وسط جماهير وست هام في لندن وشعرت بحزن شديدة من كل هذه الهتافات ضد محمد صلاح لكن الأغرب بالنسبة لي أن أمن ملعب لندن سمعها بشكل واضح ولم يتحرك من الأساس".

وأضاف: "30 من رجال الأمن تواجد بالقرب من مكان المشجع الذي هتف ضد محمد صلاح، وسمع هؤلاء كل كلمة كان يتفوه بها ولم يتحركوا.. إنه تواطؤ واضح".

وتابع المشجع: "صورت الواقعة ونشرتها على صفحتي بموقع تويتر أملاً في تحرك الشرطة".

كان وست هام قد أصدر بيانًا عن الواقعة قال فيه: "في وست هام يونايتد نحن لا نتسامح أبدا مع أي سلوك عنيف أو عدائي فنحن فريق كرة قدم شامل.. نرحب بجميع الجماهير في ملعب لندن، ولكن أي شخص يتم تحديده وهو يرتكب أي فعل مهين سيتم تحويله للشرطة وسيمنع من دخول الملعب مدى الحياة فلا مكان لمثل هذا السلوك في ملعبنا".

محمد صلاح "رابع" أغلى اللاعبين في العالم

كشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي عن قائمة اللاعبين الأعلي قيمة في السوق العالمية، وحل النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع في القائمة.

وبلغت القيمة التسويقية لـ"صلاح" 150 مليون يورو متفوقًا على بعض نجوم الكرة العالمية أبرزهم: البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وجريزمان مهاجم أتليتكو مدريد وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

قائمة أغلى اللاعبين في العالم

كيليان مبابى 200 مليون يورو

نيمار جونيور 180 مليون يورو

ليونيل ميسى 160 مليون يورو

محمد صلاح 150 مليون يورو

هارى كين 150 مليون يورو

أنطوان جريزمان 150 مليون يورو

كيفين دى بروين 150 مليون يورو

إدين هازارد 150 مليون يورو

فيليب كوتينيو 140 مليون يورو

رحيم ستيرلينج 120 مليون يورو

جوارديولا يتجاهل ريال مدريد ويختار أفضل 3 أندية في العالم

تجاهل بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نادي ريال مدريد عند اختياره أفضل الأندية في العقد الأخير حسبما يرى المدرب الإسباني المخضرم والذي حقق بطولات عدة مع الأندية التي تولى مسؤوليتها الفنية.

وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة "الماركا" الإسبانية: "أفضل الأندية في العقد الأخير بالنسبة لي هي برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ فهذه هي أفضل 3 أندية لأن كل موسم يفوزون ببطولة الدوري والكأس وهذا أمر بالغ الصعوبة".

يُذكر أن جوارديولا نجح في بدايته التدريبية مع برشلونة وحقق إنجازات عدة وسيطر على معظم البطولات وبعد خاض تجربة ناجحة مع بايرن ميونيخ ويدرب حالياً مانشستر سيتي الإنجليزي وحصد لقب الدوري الموسم الماضي.

كيف استعان برشلونة بـ"نيمار" لقهر باريس سان جيرمان

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة انتقال فرينكي دي يونج بصعوبة بالغة بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تفاصيل صفقة انضمام الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد تأكيدها على استعانة البارسا بعدة أسلحة، من أجل حسم الصفقة متفوقاً على سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي برشلونة قد كشفت لفرينكي دي يونج عن رسائل شخصية عبر "الواتساب"، استلمها مدراء النادي من نيمار، يطلب فيها العودة من جديد إلى برشلونة نادماً على خطوة رحيله إلى باريس.

واستطاع نادي برشلونة أن يحصل على توقيع الشاب دي يونج ويهزم بذلك باريس سان جيرمان في صراع الميركاتو الشتوي الحالي.

ويشعر نيمار بندم شديد بعد انتقاله إلى باريس وابتعاده عن الأضواء، واللعب بجوار كيليان مبابي الذي يتصارع على ضمه الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم برشلونة وريال مدريد.