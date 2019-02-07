كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المزين يكرم بلدية المحلة قبل مواجهة الديربي (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت مباراة بلدية المحلة وطنطا المقامة علي ملعب الأول، تكريم أيمن المزين المدير الفني لطنطا، لجهاز ولاعبي بلدية المحلة قبل انطلاق المواجهة والمقرر لها في الثانية والعصر بالجولة 16 بالمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني.
وجاء التكريم من قبل المزين، للعلاقات الطيبة التي جمعته بفريق البلدية، حيث سبق له وتدريب البلدية في مطلع الدوري وتقدم باستقالته بالجولة السادسة
ويدخل الفريقان في مواجهة متكافئة حيث يحتلا نفس الرصيد برصيد 28 نقطة، حيث يأتي البلدية في المركز الثالث ويليه طنطا في الرابع بجدول ترتيب الجدول.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | المزين يكرم بلدية المحلة قبل مواجهة الديربي (فيديو وصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.