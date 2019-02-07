رياضة | وزير الرياضة يعلن عن أنشطة وفعاليات "أسوان عاصمة الشباب الأفريقي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يعلن عن أنشطة وفعاليات "أسوان عاصمة الشباب الأفريقي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، خطة الأنشطة الرياضية التى ستنظمها الوزارة بمحافظة أسوان خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الجارى، فى إطار تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى والثقافة الأفريقية لعام 2019 تحت شعار "المجد لقارتنا السمراء".

و كشف أشرف محمود، رئيس اتحاد الثقافة الرياضية، عن ضيوف الشرف فى الفعاليات، وعلى رأسهم الفنان سامح الصريطى ولاعب الزمالك السابق تامر بجاتو، وأحمد أبو القاسم هاشم، الأمين العام لاتحاد الأنوكا، ورئيس الاتحاد الدولى للثقاقة الرياضية، وسفراء أفارقة، بجانب 40 شابا وفتاة من أفريقيا.

أما عن النشاطات التى ستنفذ، فأشار أشرف محمود إلى أن جامعة أسوان ستستضيف العديد من النشاطات، برامج مسابقات وبطولات ألعاب إلكترونية، وندوات عن نجاح محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول، وافتتاح الأولمبياد المصرى للاتحادات النوعية الخامس، ومباراة كرة قدم بين نجوم مصر وأفريقيا، وعروض فنون شعبية ورياضية، وماراثون مصر أفريقيا بعنوان "المجد لقارتنا السمراء"، ومهرجان الرياضة للجميع الذي سيقام باسوان، وعرض أزياء أفريقى والاسواني .

وفوجيء الحضور في المؤتمر الصحفى الذى تعقده وزارة الشباب والرياضة بحضور الفنانة سميحة أيوب،

ورحب وزير الرياضة بـ"سيدة المسرح العربى" مؤكدا أن وجودها يزيد قيمة المؤتمر.

وقالت الفنانة القديرة سميحة أيوب إن تواجدها فى المؤتمر بين كل القامات شرف كبير وإنها جاءت لحضور فعاليات المؤتمر،الذي يهتم بالترويج للنشاط الشبابي وهذا الشيء الذي افتقده الشباب المصري في الآونة الأخيرة

وجاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا في وزارة الشباب والرياضة، للإعلان عن عدد من الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية خلال الفترة المقبلة، التي ستنظمها الوزارة بمحافظة أسوان خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الجاري، فى حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتجرى حاليا الاستعدادات فى محافظة أسوان على قدم وساق لاستضافة "ملتقى الشباب العربى والأفريقي"، وتتضمن الاستعدادات إنشاء المدينة الرياضية الأفريقية بمدينة أسوان الجديدة، استعدادات تتوج جهود الدولة التى بدأت منذ عام ٢٠١٧ لتحويل أسوان لعاصمة الاقتصاد والثقافة الأفريقية باعتبارها البوابة الجنوبية إلى أفريقيا...

ويحلم أبناء أسوان أن يعمل اختيار المدينة عاصمة لشباب أفريقيا على تنمية المحافظة بشكل عام من خلال حزمة من المشاريع المهمة التي تخدم الشرائح الشبابية، فضلا عن أنه سوف يتيح مساحة كبيرة للشباب للعطاء والاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم، ويبعث رسالة حب وسلام واستقرار من أسوان للقارة الأفريقية.