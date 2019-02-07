رياضة | صور مؤتمر وزير الشباب "أسوان عاصمة الشباب الأفريقي " بكاميرا الخليج 365 الرياضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور مؤتمر وزير الشباب "أسوان عاصمة الشباب الأفريقي " بكاميرا الخليج 365 الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مسؤليين لوزارة الشباب والرياضة مؤتمرا صحفي بمقر الوزارة والذي يعلن به الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة ،عن عدد من الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية،خلال الفترة المقبلة، التي ستنظمها الوزارة بمحافظة أسوان خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الجاري، التي يتم تنفيذها في إطار اختيار أسوان عاصمة الشباب الأفريقي.

ويأتي ذلك مع تسلم مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي والثقافة الأفريقية لعام 2019 وذلك تحت شعار "المجد لقارتنا السمراء" تحت رعاية وحضور د/أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء إبراهيم حافظ محافظ أسوان ورؤساء الاتحادات النوعية المنفذة للأنشطة واتحادات الاتحادات الأفريقية الاوكسا.

ويذكر أن اختيار أسوان عاصمة للشباب الأفريقى ٢٠١٩ ، هو الذى أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ختام فعاليات النسخة الثانية من منتدى "شباب العالم"، الذى عُقد فى شرم الشيخ العام الماضى، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالقارة الأفريقية فى كافة المجالات، والذى تعاظم مع قرب تولى مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى.

ومن المتوقع أن يحتل موضوع "تمكين الشباب"، أولوية على أجندة الرئاسة المصرية للاتحاد فى ضوء امتلاك مصر تجربة ثرية فى هذا الصدد، حيث عقدت أكثر من منتدى للشباب شهد بالنجاح، وحضره عدد كبير من الشباب الأفارقة، وكذلك الاهتمام بالشباب كأحد البنود الرئيسية فى أجندة 2063، لتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل.

وتجرى حاليا الاستعدادات فى محافظة أسوان على قدم وساق لاستضافة "ملتقى الشباب العربى والأفريقي"، وتتضمن الاستعدادات إنشاء المدينة الرياضية الأفريقية بمدينة أسوان الجديدة، استعدادات تتوج جهود الدولة التى بدأت منذ عام ٢٠١٧ لتحويل أسوان لعاصمة الاقتصاد والثقافة الأفريقية باعتبارها البوابة الجنوبية إلى أفريقيا.

ويحلم أبناء أسوان أن يعمل اختيار المدينة عاصمة لشباب أفريقيا على تنمية المحافظة بشكل عام من خلال حزمة من المشاريع المهمة التي تخدم الشرائح الشبابية، فضلا عن أنه سوف يتيح مساحة كبيرة للشباب للعطاء والاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم، ويبعث رسالة حب وسلام واستقرار من أسوان للقارة الأفريقية.

"أسوان عاصمة للشباب الأفريقي"، يعد ميلادا جديدا للمحافظة وعودة لدورها الثقافى والحضارى والسياحى مرة أخرى ، خاصة أن استضافتها لملتقى الشباب الأفريقى والعربى سيسهم فى إحداث ترويج سياحى للمحافظة باعتبارها من المقاصد السياحية العالمية نظرا لما تملكه من من مقومات أثرية وسياحية فريدة، إلى جانب الثروات الطبيعية وموقعها المتميز، وسوف يبحث المنتدى أبرز التحديات والقضايا التى تواجه أبناء هذه الفئة العمرية، وسبل الاستفادة من قدرات الشباب الهائلة فى تنمية مجتمعاتهم المحلية