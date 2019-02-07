رياضة | الكشف عن مدة غياب نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن مدة غياب نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني، عما أسفر عنه التقرير الطبي للاعب وسط الميرنجي، ماركوس يورينتي، بعد إصابته أمس في الكلاسيكو أمام برشلونة ، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ووفقًأ لما ذكره الموقع الرسمي وصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على ماركوس يورينتي من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيصه بأنه مصاب بالدرجة الثانية في عضلة المقرب الأوسط للساق اليسرى، وفي إنتظار التطورات.

ومن المقرر أن تصل مدة غياب ليورنتي عن مباريات اللوس بلانكوس، من أسبوعين الى ٣ اسابيع بسبب الإصابة.