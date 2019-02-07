كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن مدة غياب نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووفقًأ لما ذكره الموقع الرسمي وصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على ماركوس يورينتي من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيصه بأنه مصاب بالدرجة الثانية في عضلة المقرب الأوسط للساق اليسرى، وفي إنتظار التطورات.
ومن المقرر أن تصل مدة غياب ليورنتي عن مباريات اللوس بلانكوس، من أسبوعين الى ٣ اسابيع بسبب الإصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | الكشف عن مدة غياب نجم ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.