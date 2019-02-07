اونلاين | يلا شوت.. مشاهدة مباراة الإنتاج الحربي والجونة بث مباشر yalla shoot

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت.. مشاهدة مباراة الإنتاج الحربي والجونة بث مباشر yalla shoot والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي الجونة نظيره الإنتاج الحربي في الساعة الرابعة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري.

وفاز الجونة على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية بينما تعادل الإنتاج الحربى مع الداخلية 2-2.

ويحتل الجونة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري بينما الإنتاج الحربي المركز السادس برصيد 28 نقطة.

المقاصة والإسماعيلي في صراع الواقعية والكرة الجميلة

يستضيف فريق مصر المقاصة نظيره الإسماعيلي في الساعة السابعة مساء اليوم على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

العام فى مواجهة لن تخلو من الاثارة فى ظل سعى الفريقين للظفر بالثلاث نقاط لاسيما بعد خسارة الفريق الفيومى من الزمالك برباعية مقابل هدف فى الجولة الأخيرة، بينما فاز الدراويش على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد .

ويحتل المقاصة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة بينما الإسماعيلي في المركز الحادى عشر برصيد 23 نقطة.

وتعد مباراة اليوم مواجهة فنية بين واقعية طلعت يوس المدير الفني للمقاصة والكرة الجميلة للدراويش بقيادة مدربه سيدومير يانوفيسكي.

صراع الدوري المصري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 36 نقطة بفارق 6 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 45 نقطة

2- بيراميدز 42 نقطة

3- الأهلي 36 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- المقاولون العرب 28 نقطة

6- الإنتاج الحربي 28 نقطة

7- المصري البورسعيدي 26 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة

11- الإسماعيلي 23 نقطة

12- الجونة 22 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- إنبي 21 نقطة

15- النجوم 21 نقطة

16- الاتحاد السكندري 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 18 نقطة