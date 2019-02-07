ماذا قالت جورجينا عن زواجها من كريستيانو رونالدو؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريجيز، على تصريحات صديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، بشأن عدم تفكيره في الزواج خلال افلترة الحالية.

جورجينا رودريجيز، نفت ما أثير من شائعات حول انفصالهما، معترفة بأنها تود أن تصبح زوجة اللاعب، وفي الوقت ذاته نفت شائعات ترددت عن خطبتهما.

عارضة الأزياء قالت في مقابلة مع مجلة “هولا”: رونالدو لم يقدم عرضا لي بالزواج، أتمنى أن أكون زوجته، كانت لدينا أولويات والكثير من المسئوليات، لكن ربما يحدث في المستقبل وأصبح زوجة كريستيانو.

جورجينا اضافت: أنا سعيدة بحياتي، لكني أكدت أنه لا توجد خطط حاليا للزواج.. لازلت في فترة حداد على فقدان والدي، جورج إدواردو رودريجيز جوريون، الذي توفي الشهر الماضي عن عمر ناهز السبعين عاما، بعد إصابته بسكتة دماغية.

الحسناء الأغسبانية، كشفت عن الدعم الذي قدمه لها كريستيانو خلال محنة وفاة والدها قائلة: كريستيانو دائما بجانبي ويدعمنا يوميا، مشيرة إلى أن والدها كان معجبا برونالدو، الذي بلغ الـ 34 من عمره يوم الثلاثاء، كلاعب كرة قدم وكان متحمسا لعلاقتهما.

تصريحات جورجينا جاءت بعدما أشارت تقارير إعلامية في الفترة الأخيرة إلى فتور في العلاقة العاطفية بين الثنائي، كما ذكرت أن جورجينا خلعت خاتم الخطوبة والمقدر سعره بـ 700 ألف يورو، واحتفلت بعيد ميلادها الـ 25 في الـ 27 من الشهر الماضي، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، من دون النجم البرتغالي.

يشار إلى أن رونالدو تعرف على جورجينا عام 2016، لدى زيارته للمتجر الذي كانت تعمل فيه، وأنجبا طفلة منذ سنة واحدة وأطلقا عليها اسم “آلانا مارتينا”، إضافة إلى ثلاثة أطفال آخرين لدى النجم البرتغالي من أم بديلة، وهم كريستيانو جونيور، البالغ من العمر 9 سنوات، والتوأم “يفا” و”ماتيو”، ويبلغان من العمر عاما ونصف العام.