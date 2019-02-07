كارولين فوزنياكي تشوق جمهورها بصورة مع جميلة التنس

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شوقت نجمة التنس الدنماركية كارولين فوزنياكي، جمهورها ومحبيها بصورتين مع لاعبة التنس البولندية، أنيسكا رادفانسكا .
كارولين فوزنياكي كانت قد نشرت صورتين لها عبر حسابها الضخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” لها مع اللاعبة البولندية أنيسكا رادفانسكا، وعلقة قائلة: “دائمًا ما نجتمع مع رادفانسكا، كنا نعمل في مشروع ممتع، المزيد من المعلومات ستأتي قريبا.
لاعبة كرة المضرب البولندية أنيسكا رادفانسكا المصنفة ثانية سابقا، كانت قد اعلنت اعتزالها اللعب، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وقالت في بيان رسمي: أود أن أشارككم أحد أهم القرارات في حياتي.. اليوم وبعد 13 سنة من خوض مباريات تنافسية في كرة المضرب، قررت إنهاء مسيرتي.
وأضافت، لم يكن هذا القرار سهلا، أنا ممتنة لكوني أحتفظ بذكريات رائعة كثيرة بينها إحرازي 20 لقبا، بطولة الماسترز في سنغافورة، وبلوغ نهائي بطولة ويمبلدون 2012 واشياء أخرى كثيرة.
كارولين فوزنياكي كانت قد شاركت في بطولة أستراليا المفتوحة الأخيرة، وودعت البطولة من الدور الثالث بالخسارة أمام الروسية ماريا شارابوفا، ولن تشارك في فبراير الجاري سوى في بطولة واحدة فقط هي دبي، قبل المشاركة في بطولتي إنديان ويلز، وميامي في مارس المقبل.
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