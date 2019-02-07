شكرا لقرائتكم خبر عن وصول المدير الفني الجديد للأهلي لحضور مباراة الحزم والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- وصل منذ قليل عبدالله بترجي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي برفقة الأوروجوياني خورخي فوساتي، المدير الفني الجديد للفريق، من أجل حضور مباراة "الراقي" أمام الحزم.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “وصل قبل قليل إلى مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، رئيس النادي الأهلي الأستاذ عبدالله بترجي”.

وأضاف: “والمدرب الأوروجوياني خورخي فوساتي، والمدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي الكابتن زكي الصالح، لحضور ومتابعة مواجهة الأهلي والحزم مساء اليوم”.

ويحل فريق الأهلي ضيفاً على نظيره الحزم، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويفتقد فريق الأهلي لخدمات الثلاثي حسين عبد الغني الظهير الأيسر، وسعيد المولد الظهير الأيمن، والبرازيلي الجديد أديرلان سانتوس قلب الدفاع، في مباراته أمام الحزم، بداعي الإصابة.