شكرا لقرائتكم خبر عن لينجارد: الموسم المقبل سنحصل على لقب الدورى والان مع التفاصيل
الخليج 365 - عبر "جيسي لينجارد" جناح نادي مانشستر يونايتد عن إعجابه بجهود مدربه "أولي جونار سولشاير" في قيادة الفريق ونجاحه إلى عهده القديم.
هذا وفقا لما نشرته صحيفة "إندبيندينت" البريطانية: "سولشاير نجح في إعادة مانشستر يونايتد إلى مدرسته القديمة".
وأضاف: "أولي ومايك فيلان (المدرب المساعد) يعلمان جيدا أسلوب الدوري الإنجليزي وكيفية التعامل معه".
وأكمل: "الفريق عاد إلى مستواه المعهود والأسلوب الذي نظهر به في المباريات رائع، سولشاير يقوم بعمل جيد مع مانشستر يونايتد وأعاد اللاعبين للمسار الصحيح".
وتابع: "لقد أخبرنا في بداية عمله على أن هناك الكثير من الضغوط على الفريق وعلينا التعامل معها".
وإختتم لينجارد حديثه قائلا: "في الموسم المقبل إذا ما استطعنا الحفاظ على هذا الأداء والنتائج وتسجيل الأهداف سيكون لدينا القدرة للمنافسة على لقب الدوري".
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