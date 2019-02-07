شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يفقد خدمات مهاجمه أمام الباطن غدًا والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- خرج الإيطالي سيباستيان جيوفينكو صانع ألعاب فريق الهلال، من حسابات الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق، في مباراته المقبلة أمام الباطن في الدوري السعودي.

وكشفت تقارير صحفية اليوم، عن فقدان الهلال لخدمات جيوفينكو في مباراته المقبلة نظرًا لعدم جاهزيته البدنية، مؤكدًا أن الإيطالي مازال يواصل التأهيل من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات.

ويستعد فريق الهلال لمواجهة الباطن في تمام الساعة الثامنة والربع مساء غداً الجمعة، بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويذكر أن نادي الهلال برئاسة الأمير محمد بن فيصل، نجح في الحصول على توقيع جيوفينكو قادماً من تورنتو الكندي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

فيما يعاني الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي في مأزق كبير بسبب أختيار الرباعي الأجنبي الذي سيشارك مع الفريق في البطولة الآسيوية.

وضمن كل من الفرنسي بافيتمبي غوميز والأسترالي ميلوس ديجينيك مركزيهما فيما لا يزال الأختيار قائمًا بين الثلاثي جيوفينكو والبرازيلي إدواردو والبيروفي أندريه كاريلو.

