باريس سان جيرمان يواصل مفاوضاته مع نجم تشيلسي

يواصل توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، تمسكه بفكرة التعاقد مع البرازيلي ويليان، لاعب تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن سان جيرمان يواصل مراقبة ويليان (30 عامًا)، الذي يتبقى في عقده 18 شهرا، بعدما فشل في ضمه، خلال الميركاتو الشتوي المنقضي.

ويحرص تشيلسي على تجديد عقود اللاعبين، الذين تخطوا الـ30 عامًا، لمدة عام واحد، قابل للتجديد.

وسيسعى النادي الباريسي لاستغلال هذه النقطة، لإقناع ويليان بالانضمام لصفوفه.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى أن سان جيرمان تحدث مع تشيلسي، حول إمكانية التعاقد مع ويليان، الشهر الماضي، لكن النادي اللندني رفض.