أدين التشيكي توماس ريبكا، لاعب وست هام الإنجليزي السابق، بتهمة التزوير، وحكم عليه بالحبس 15 شهرا.
وحكمت محكمة مقاطعة براج، بأن ريبكا (45 عاما) باع سيارة فاخرة لسيدة، رغم أنه لم يكن يملكها.
وكان اللاعب السابق للمنتخب التشيكي وفيورنتينا الإيطالي، قد قام بتأجير السيارة في تلك الفترة.
وفي صفقة، قام ريبكا بالتوقيع على أنه يتعهد بإعادة الأموال، إذا لم تنتقل ملكية السيارة للسيدة، لكنه لم يفعل ذلك.
والحكم الذي صدر اليوم الخميس ليس نهائيا، وعلى الفور قام محامي ريبكا والمدعي العام بالاستئناف ضده.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكم بالسجن 15 شهراً لنجم وست هام الإنجليزي السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.