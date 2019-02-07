الحكم بالسجن 15 شهراً لنجم وست هام الإنجليزي السابق

أدين التشيكي توماس ريبكا، لاعب وست هام الإنجليزي السابق، بتهمة التزوير، وحكم عليه بالحبس 15 شهرا.

وحكمت محكمة مقاطعة براج، بأن ريبكا (45 عاما) باع سيارة فاخرة لسيدة، رغم أنه لم يكن يملكها.

وكان اللاعب السابق للمنتخب التشيكي وفيورنتينا الإيطالي، قد قام بتأجير السيارة في تلك الفترة.

وفي صفقة، قام ريبكا بالتوقيع على أنه يتعهد بإعادة الأموال، إذا لم تنتقل ملكية السيارة للسيدة، لكنه لم يفعل ذلك.

والحكم الذي صدر اليوم الخميس ليس نهائيا، وعلى الفور قام محامي ريبكا والمدعي العام بالاستئناف ضده.